Hischier mit New Jersey praktisch in den Playoffs

Ein weiterer starker Auftritt: Nico Hischier und die New Jersey Devils haben viel Grund zum Jubeln © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier und Mirco Müller stehen praktisch in den Playoffs. Hischier schiesst beim 2:1-Sieg in Montreal den Ausgleich.Die Devils dürften erstmals seit dem verlorenen Final vor sechs Jahren wieder die Playoffs erreichen.