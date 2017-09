Hischier trifft bei erstem Auflaufen im Devils-Trikot

New Jerseys Nico Hischier kurz vor dem sehenswerten 4:1-Treffer gegen die Washington Capitals bei seinem ersten NHL-Einsatz © KEYSTONE/FR171525 AP/MEL EVANS

Kaum auf NHL-Eis, trifft der Walliser Nico Hischier bereits in seinem ersten Testspiel für die New Jersey Devils. Auch Mirco Müller ist bei seiner Premiere für die Devils Torschütze.Der Schweizer Nummer-1-Draft erzielte beim 4:1-Testspielsieg gegen die Washington Capitals in der 56.