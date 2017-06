Ash appelliert an Zivilcourage

Ins einer Rede am SEF in Interlaken hat der britische Historiker und Schriftsteller Timothy Garton Ash die Wirtschaftsvertreter dazu aufgerufen, dem Populismus entschieden entgegenzutreten. © Keystone/PETER SCHNEIDER

Der grassierende Populismus geht nicht nur die Politik, sondern die gesamte Gesellschaft etwas an. Das war die Kernbotschaft des britische Historikers und Harvard-Professors Timothy Garton Ash in seiner Rede am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken.