Pfahlbau-Überreste im Hallwilersee werden geschützt

Weltkulturerbe unter Wasser: Der Kanton Aargau schützt die prähistorischen Siedlungsreste der Pfahlbauer im Hallwilersee nun mit Vlies und einer Schicht Kies. © Handout Kanton Aargau

Die prähistorischen Pfahlbauten im Hallwilersee beim aargauischen Beinwil am See werden in diesen Tagen geschützt. Die Pfahlbau-Überreste, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind, werden vor der schleichenden Zerstörung bewahrt.