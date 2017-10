Historische Präsidentenwahl in Kirgistan verläuft friedlich

Im zentralasiatischen Kirgistan wird ein neuer Präsident gewählt. Die mehr als 2000 Wahllokale in der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zu China öffneten am Sonntagmorgen ohne Probleme. © Keystone/EPA/IGOR KOVALENKO

Im zentralasiatischen Kirgistan hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen. Sie verlief zunächst friedlich. Die mehr als 2000 Wahllokale in der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zu China öffneten am Sonntagmorgen ohne Probleme.