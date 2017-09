Regen bei uns – Hitzerekord in San Francisco

Hitzerekord mit 41,1 Grad in San Francisco: Noch nie seit Messbeginn 1874 war es in der kalifornischen Stadt so heiss. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Die oft neblig-kalte Westküstenmetropole San Francisco hat einen neuen Hitzerekord erlebt. Am Freitag wurden in der Stadtmitte 41,1 Grad gemessen, der vorherige Rekord lag im Juni 2000 bei 39,4 Grad. Seit 1874 werden in der Region Messungen vorgenommen.