Tropennacht im FM1-Land

Besonders in erhöhten Lagen und an grösseren Gewässern gab es von Dienstag auf Mittwoch eine Tropennacht. (Symbolbild) © Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Auf einen heissen Tag ist eine milde Nacht gefolgt: Besonders in erhöhten Lagen und an grösseren Gewässern sind die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch nicht unter 20 Grad gesunken. Eine sogenannte Tropennacht gab es in vielen Regionen der Schweiz.