Hoch zu Pferd, Velo oder Bobbycar

CSIO in St.Gallen

Die Crème de la Crème des Pferdespringsports ist wiedereinmal in St.Gallen eingetroffen. Prominenten Besuch gab es bereits am Freitag, als Martina Hingis an der Goodwill-Trophy teilnahm. Am Samstag ist der traditionelle Familientag am CSIO und bietet ein vielfältiges Programm unter anderem mit Pferdekünstlern aus Spanien. Der Eintritt für die Stehtribüne ist am Samstag gratis. Mehr Infos findest du hier.

Buskers-Festival in Vaduz

Es ist ein Strassenfestival der besonderen Art: Das Buskers Strassenkünstlerfestival in Vaduz bietet mit seinen Künstlern aus aller Welt Unterhaltung für Jung und Alt. Es gibt Musik, Essen und viel Spass. Das Festival dauert von Samstag bis Sonntag und ist frei zugänglich.

«Gin-Gin-Festival» in St.Gallen

Wer Gin liebt, der sollte am Wochenende den Güterbahnhof in St.Gallen aufsuchen. Dort findet von Freitag bis Sonntag das erste St.Galler Ginfestival statt. Die Besucher können sich auf über 600 verschiedene Ginsorten freuen. Zudem gibt es Essen und diverse DJs.legen auf. Tickets gibt es nur noch an der Abendkasse.

Bobbycar-Rennen in Rorschach

Es ist mittlerweile ein fixer Termin in Rorschachs Sommeragenda: Das Bobbycar-Rennen findet dieses Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Über eine Rennstrecke von 350 Metern geben die Bobbycar-Fahrer Gas, dieses Jahr erstmals mit Geschwindigkeitsmessung! Wer das nicht verpassen möchte, sollte unbedingt am Samstag nach Rorschach gehen. Hier geht’s zu den Startzeiten.

«Musig uf dä Gass» in St.Gallen

Zur Vorfreude auf das Openair St.Gallen findet am Wochenende das Musikfestival «Musig uf dä Gass» statt. In fünf Lokalen (Flon, Kugl, Palace, Grabenhalle, Oya) gibt es Musik von lokalen und regionalen Bands. Und das für den bescheidenen Eintrittspreis von 10 Franken.

Märchenfestival Klapperlapapp in Romanshorn

Und hier kommt der Tipp für kleine Märchenfreunde. Das Märchen- und Geschichtenfestival «Klapperlapapp» macht am Samstag und Sonntag Halt in Romanshorn, genauer bei der Waldschenke. Märchen werden spannend erzählt von den «30 besten Märchenerzählern der Schweiz», heisst es auf der Website. Für Verpflegung wird gesorgt. Tickets sind online oder vor Ort erhältlich.

Säntis-Classic

Wer sich dieses Wochenende sportlich betätigen will, kann am Säntis-Classic mitmachen. Die Velotour startet in Weinfelden und führt durch das Appenzellerland mit der Schwägalp als Höhepunkt. Die Radfahrer werden auf der 130-Kilometer-Strecke von Töffs begleitet. Ein Tour-de-Suisse-Feeling für jedermann! Startzeiten und weitere Informationen findest du hier.

Tannzapfe-Cup in Dussnang

Im Tannzapfenland wird am Wochenende geturnt. In Dussnang-Oberwangen trifft sich am Samstag die Turner-Szene zum Tannzapfe-Cup. Einige der besten Turnvereine der Schweiz messen sich an den Geräten und im Tanzen. Um 8.30 Uhr ist Wettkampfbeginn und am Abend steigt eine grosse Turner-Party, zu der alle willkommen sind. Hier geht’s zum Programm.

«Öpfel-Trophy» in Arbon

Die erfolgreiche Öpfel-Trophy 2018 macht am Freitagabend zum ersten Mal Halt in Arbon. Der Lauf findet in der Arboner Altstadt und entlang dem Seeufer statt. Ab 17 Uhr besammeln sich Einsteiger und Profi-Orientierungsläufer beim Schwimmbad in Arbon.

«Fäschtätä» in Mörschwil

Die Bürgermusik Mörschwil feiert am Wochenende ihr stolzes 200-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest. Highlight ist das Klassentreffen aller ehemaligen Mörschwiler Primarschüler mit knapp 1000 Anmeldungen. Mehr Informationen findest du hier.

Käsefest am Bodensee

Auch für Käseliebhaber gibt es ein Highlight dieses Wochenende: Am Sonntag findet das erste Käsefest in der Region Bodensee statt. Im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg in Salenstein präsentieren rund 30 regionale Käseproduzenten ihre Spezialitäten. Der Eintritt ist kostenlos.

(sk/lak)