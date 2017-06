Bewohner wollten Hochhäuser nicht räumen

In London wurden mehrere Hochhäuser evakuiert. Hunderte Menschen verbrachten die Nacht auf Matratzen in öffentlichen Gebäuden, in Hotels oder bei Freunden. © KEYSTONE/EPA/PETE MACLAINE

Bei der Räumung mehrerer Hochhäuser in London wegen Brandgefahr sind mehr als 80 Menschen in ihren Wohnungen geblieben. Sie hätten sich geweigert, die Häuser im Stadtteil Camden zu verlassen, berichteten Behörden am Samstag.