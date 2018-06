Hochrangige Militärvertreter Nord- und Südkoreas haben am Donnerstag erstmals seit rund zehn Jahren wieder Gespräche aufgenommen. © KEYSTONE/EPA YNA/YONHAP

Nord- und Südkorea haben am Donnerstag erstmals seit über zehn Jahren hochrangige Militärgespräche aufgenommen. Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul begannen die Gespräche auf der nordkoreanischen Seite des Friedensdorfs Panmunjom an der entmilitarisierten Zone.