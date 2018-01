Hochschule Luzern bietet Hauptfach «Jodel»

Jodeln will gelernt sein: An der Hochschule Luzern gibt es ab Herbst 2018 ein Hauptfach Jodel. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Master of Arts in Music – mit Hauptfach Jodel: Diesen Titel können Studierende am Departement Musik der Hochschule Luzern ab dem Studienjahr 2018/2019 anstreben. Es ist eine Premiere in der Schweiz. Studienleiterin ist die Schweizer Jodlerin Nadja Räss.