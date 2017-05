Hochsprung-Spektakel auf Hohem Kasten

Die Hochsprung-Stars sind sich luftige Höhen zwar gewohnt – die Fahrt zum Hohen Kasten war für Alysbeth Félix Boyer, die puertoricanische Rekordhalterin im Siebenkampf, und Jeremy Taiwo, den bekannten Olympia-Zehnkämpfer aus den USA, dann trotzdem etwas ganz besonderes. Die beiden traten am Donnerstagabend in einem Show-Wettkampf gegen die beiden Lokalmatadoren Dominique Good vom STV Oberriet-Eichenwies und Kevin Oeler vom KTV Altsätten an.

Spass im Vordergrund

Die spektakuläre Aussicht auf den Alpstein trieb die Athleten zu Höchstleistungen an. Hinzu kamen coole Musik und klatschende Zuschauer. Am Ende gewannen die Frauen 5:3. «Ich bin zwar glücklich, dass wir gewonnen haben, mit dieser fantastischen Aussicht hat es aber vor allem viel Spass gemacht», sagt Alysbeth Félix Boyer gegenüber TVO. Auch Kevin Oeler hat der Anlass gefallen: «Wir haben super Sprünge gezeigt, das war einfach cool.»

«Es sollte mehr solche Wettkämpfe geben»

Als Dominique Good angefragt wurde, am «Jump & View» teilzunehmen, hat sie sofort zugesagt. «Ich habe noch nie zuvor auf dem Hohen Kasten Hochsprung gemacht.» Jeremy Taiwo bleibt vor allem das «eindrückliche Panorama» in Erinnerung. «Man springt über den Bergen, das ist extrem aufregend. Es sollte mehr solche Wettkämpfe geben.»

(red.)