Hochwasser kostet 4,5 Millionen Franken

Kaum ging das Hochwasser am Sonntag nach 48 Stunden Dauerregen zurück, standen die Experten der St.Galler Gebäudeversicherung im Rheintal im Dauereinsatz. «Bis Dienstag haben sie rund 400 Fälle entgegengenommen und begutachtet», sagt Natalie Kohler, Leiterin Rechtsdienst der Gebäudeversicherung St.Gallen (GVA). Die Experten schätzen den Schaden auf rund 4,5 Millionen Franken. «Das ist allerdings noch nicht abschliessend, es sind nur erste Schätzungen.» Betroffen waren vor allem Altstätten und Widnau.

Tatsächlich rechnet die GVA mit einem geringeren Schaden als in anderen Hochwasser-Jahren. Zum Vergleich: 2014 beim Hochwasser in Altstätten gab es rund 300 Schadensmeldungen, die zwölf Millionen Franken kosteten. Im Jahr 2013 beim Hochwasser Widnau kam es zu 680 Schadensfällen mit einer Schadensumme von 10,4 Millionen Franken.

Dieses Jahr sind Widnau und Altstätten am stärksten betroffen, aber auch glimpflich davon gekommen: «Das liegt daran, dass alle aus den früheren Fluten gelernt haben. So hat zum Beispiel die Feuerwehr in Altstätten hervorragend dafür gesorgt, dass der Dorfbach dieses Mal nicht überflutet und auch die Feuerwehr in Widnau hat vorbildlich agiert», sagt Kohler.

(agm)