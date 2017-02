Höchster Staudamm der USA könnte brechen

Wegen heftiger Regenfälle der vergangenen Tage kam der Stausee an seine Kapazitätsgrenzen. Dabei wurde die Hochwasserentlastungsanlage schwer beschädigt. Diese Panne führe nun zu einem unkontrollierten Wasserausbruch aus dem See Oroville über die Mauern des Staudamms. Fachleute hätten zudem festgestellt, dass an dem Bauwerk grössere Bauteile fehlen, wie verschiedene Medien berichten.

Um eine Katastrophe zu verhindern, werde versucht, die über den Hauptabfluss des Staudammes abfliessende Wassermenge zu erhöhen, um den Wasserspiegel des Stausees absinken zu lassen.

Wasser strömt über die Mauern des Staudamms:

185’000 Menschen evakuiert

Weil der Damm jedoch trotz Notfall-Massnahmen brechen könnte und eine Flutwelle droht, liessen die kalifornischen Behörden die Bewohner der Stadt Oroville sowie die Einwohner von benachbarten Orten evakuieren. Betroffen sind laut Medienangaben rund 185’000 Menschen.

Billions spent on highspeed rail we don't need while we watch as our infrastructure collapses. Thanks Dems! #OrovilleDam #OrovilleSpillway pic.twitter.com/baajYyHcZ8 — Erika~Build Our Wall (@ms_erika74) February 13, 2017

#BREAKING: Some #Oroville residents being evacuated because of severe erosion that could cause failure to auxiliary spillway .@CA_DWR says. pic.twitter.com/U5fLgS3ZGT — Dana Griffin (@KCRADana) February 13, 2017

Grösste Staudamm des Landes

Der Damm von Oroville ist der höchste Staudamm Amerikas. Er ist sogar höher als der bekannte Hoover-Damm. Der Orovillle Damm staut den Lake Oroville auf, erzeugt Elektrizität und versorgt Zentral- und Süd-Kalifornien mit Trink- und Bewässerungswasser.

