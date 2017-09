Hoffenheim bleibt vorne dabei

Für die letztjährige Überraschungsmannschaft Hoffenheim, die den Einzug in die Champions League erst im Playoff gegen Liverpool verpasst hat, war es im sechsten Spiel der vierte Sieg. Steven Zuber bereitete in der 13. Minute mit einem Ableger ausserhalb des Strafraums zu Dennis Geiger den Führungstreffer durch den 19-jährigen Youngster vor. In der Nachspielzeit schob Lukas Rupp zum Endstand ein.

RB Leipzig fand zuhause gegen Eintracht Frankfurt nach dem 0:1 unter der Woche in Augsburg zum Siegen zurück. Jean-Kevin Augustin (28. Minute) und Timo Werner (67.) erzielten die Treffer den Zweiten des Vorjahres. Für die Frankfurter verkürzte Fiorentina-Leihgabe Ante Rebic (77.).

Die Duelle zwischen Stuttgart und Augsburg sowie Bremen und Freiburg verliefen torlos. Mainz bezwang Hertha Berlin dank eines verwandelten Foulpenaltys von Pablo De Blasis 1:0. Hertha-Captain Vedad Ibisevic sah in der 90. Minute wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte.

(SDA)