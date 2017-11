«Hoffnung, dass der Vermisste noch lebt»

Ein junger Thurgauer Bergläufer wird im Alpsteingebiet vermisst. Er hatte sich am Samstagmorgen früh zu einer Bergtour aufgemacht. Die Angehörigen haben die Polizei am Sonntagabend alarmiert, weil er sich nicht mehr gemeldet hatte.

Seither ermittelt die Polizei und die Rettungskräfte des Schweizer Alpenclubs SAC sind im Einsatz. Das Auto des Thurgauer Sportlers wurde bei der Schwägalp am Säntis sichergestellt, wie die Thurgauer Polizei bestätigt.

«Die Rega konnte heute wegen des schlechten Wetters nicht fliegen», sagt Mario Christen, Sprecher der Thurgauer Kantonspolizei. «Die Lawinengefahr ist sehr hoch, deshalb können sich auch die SAC-Bergretter nur vorsichtig ins Gebiet wagen. Die Situation ist ernst und gefährlich.»

Trotzdem bleibt die Hoffnung, den vermissten Sportler noch lebend zu finden: «Im Gebiet, in dem er vermisst wird, gibt es mehrere Hütten, die in Not geratene Berggänger als Unterkunft nutzen können,» sagt Christen. Doch diese können zurzeit von den Rettungskräften nicht erreicht werden.

Über Nacht wird die Suche vorübergehend eingestellt. «Die Einsatzleitung hat entschieden dass es zu gefährlich ist, in der Dunkelheit zu suchen.» Doch die Rettungskräfte bleiben im Gebiet und morgen früh geht die Suche weiter.

Bei dem 25-jährigen Thurgauer handelt es sich um einen sehr erfahren Bergänger. «Er ist ein Bergläufer und hat ein ganzes Buch mit seinen Touren gefüllt», sagt sein Bruder.

