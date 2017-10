Hofmanns Torserie endet bei Sieg in Freiburg

Gottérons Andrej Bykow bringt den Puck nicht an Elvis Merzlikins vorbei © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Luganos Stürmer Gregory erzielt im achten Einsatz dieser Saison erstmals keinen Treffer. Sein Team feiert in Freiburg beim 4:1 gegen Gottéron trotzdem den fünften Sieg in Folge. Neun Tore in sieben Partien hatte Hofmann bisher geschossen.