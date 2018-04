Das Bergrestaurant Stafelalp liegt auf 2200 Meter über Meer. © Police cantonal valaisanne

Beim Brand im Bergrestaurant Stafelalp in Zermatt VS auf 2200 Meter über Meer ist am Freitagabend grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstagmorgen mitteilte.