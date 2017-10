Bei einem Feuer in Oetwil am See ist eine Scheune komplett abgebrannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. © Kantonspolizei Zürich

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Scheunenbrands am Mittwochmorgen in Oetwil am See ZH. Der Brand brach kurz nach 7 Uhr aus.