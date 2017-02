Kann Wendy Holdener heute wieder jubeln? © Keystone/Alexandra Wey

Wendy Holdener kann ihre WM-Bilanz in St.Moritz heute mit einer weiteren Medaille veredeln. In ihrer Spezialdisziplin Slalom gehört sie zu den ersten Herausforderinnen von Dominatorin Mikaela Shiffrin. Verfolge das Rennen in unserem Live-Stream.