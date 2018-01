Holdener und Meillard in Oslo auf dem Podest

Holdener, in diesem Winter zum dritten Mal auf dem Podest, hatte am Holmenkollen vor der knappen Finalniederlage (um 0,17 Sekunden gegenüber Shiffrin) alle ihre drei Duelle sehr souverän gewonnen. Im Halbfinal blieb die Schwyzerin gegen Mélanie Meillard siegreich. Die erst 19-jährige Walliserin schaffte gleichwohl als Dritte ihr bislang bestes Ergebnis im Weltcup. Zuvor hatte sie dreimal den 5. Platz belegt. Denise Feierabend, die in der ersten Runde scheiterte, wurde in Oslo Neunte.

Shiffrin triumphierte auf oberster Stufe zum 37. Mal. In dieser Saison war sie schon sechsmal siegreich. Mit 471 Punkten Vorsprung vor der Deutschen Viktoria Rebensburg (981:510), die auf einen Start in Norwegen verzichtete, befindet sich die 22-jährige Amerikanerin auf bestem Weg zur Titelverteidigung im Kampf um die grosse Kristallkugel.

Auch im Slalom-Weltcup vergrösserte Shiffrin ihren Vorsprung gegenüber Petra Vlhova auf bereits 135 Punkte (480:345). Die Slowakin scheiterte in Oslo in den Viertelfinals an Meillard. Holdener ist in der Slalomwertung nach fünf von zwölf Rennen mit 265 Punkten Dritte.

Bei den Männern holte sich André Myhrer in Norwegen den achten Weltcupsieg, den ersten seit März 2017. Beim Weltcup-Final in Aspen hatte der Schwede den abschliessenden Slalom gewonnen. Im Final in Oslo schlug Myhrer den Österreicher Michael Matt klar. Dritter wurde der Deutsche Linus Strasser. Der Österreicher Marcel Hirscher war in den Viertelfinals am Briten Dave Ryding gescheitert.

Luca Aerni und Daniel Yule, die beide in den Viertelfinals ausschieden, klassierten sich ex-aequo im 5. Rang.

