Holdener zum zweiten Mal Riesenslalom-Meisterin

Wendy Holdener erweitert an den Schweizer Meisterschaften ihre Medaillensammlung © KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI

Wendy Holdener sichert sich an den Schweizer Meisterschaften ihren achten Sieg, den zweiten in der Disziplin Riesenslalom. In Meiringen-Hasliberg gewann die Schwyzerin mit 0,38 Sekunden Vorsprung vor der 20-jährigen Urnerin Aline Danioth. Bronze ging an die erst 16-jährige Bündnerin Selina Egloff.