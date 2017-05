Hollande zu Abschiedsbesuch bei Merkel in Berlin

Abschied in Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den abtretenden französischen Präsidenten François Hollande zum Diner in der deutschen Hauptstadt. © KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER

Der scheidende französische Präsident François Hollande ist am Montagabend zu seinem Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin empfangen worden. Es ist Hollandes letzte Auslandsreise, bevor er die Amtsgeschäfte an Nachfolger Emmanuel Macron übergibt.