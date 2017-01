Jubelt wieder Henrik Kristoffersen. © AP Photo/Alessandro Trovati

Der Däne Henrik Kristoffersen will nach dem Sieg in Adelboden heute am Lauberhorn das «Berner-Oberland-Double» holen. Ausserdem beschäftigt die Frage, ob heute Daniel Yule und Luca Aerni ein Exploit gelingt. Hier gibt es den Slalom in Wengen im Liveticker.