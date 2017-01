Homosexuelle in Norwegen können nun auch kirchlich heiraten

Schwule und Lesben dürfen in Norwegen künftig auch in der Kirche heiraten. (Symbolbild) © Keystone/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Schwule und Lesben in Norwegen können sich von diesem Mittwoch an auch in der Kirche das Ja-Wort geben. Die Synode der norwegischen Kirche verabschiedete am Montag in Trondheim eine Liturgie, die die kirchliche Trauung von homosexuellen Paaren möglich macht.