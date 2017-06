Der spanische Torero Ivan Fandiño erlag seinen Verletzungen nach einem Unglück in der Stierkampfarena. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN

Der spanische Torero Ivan Fandiño ist bei einem Unglück in einer Stierkampfarena ums Leben gekommen. Der 36-Jährige erlag am Samstagabend nach Angaben aus Stierkampfkreisen im Spital von Aire-sur-l’Adour in Südwestfrankreich seinen schweren Verletzungen.