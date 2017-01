Hotel in Fiesch VS von Brand komplett zerstört

Das Hotel wurde beim Brand am Donnerstag komplett zerstört, wie die Walliser Kantonspolizei angab. (Symbolbild) © KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Nach dem Feuer in einem Hotel in Arosa um Neujahr ist in der Schweiz zum zweiten Mal innerhalb einer Woche eine Pension abgebrannt. Am frühen Donnerstagmorgen brannte das Hotel Hirschen im Oberwalliser Dorf Fiesch.