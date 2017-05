Hotel in Genfer Innenstadt durch Brand teilweise zerstört

Die Feuerwehr bekämpft den Brand in einem Genfer Hotel. Da es sich gerade im Umbau befand, kamen keine Hotelgäste zu Schaden. © KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

In der Stadt Genf ist am Montag ein Hotel durch einen Grossbrand teilweise zerstört worden. Da sich das Gebäude in Renovation befand, wurden keine Touristen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Arbeiter wurde leicht verletzt.