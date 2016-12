Hotel in Arosa steht in Flammen

Das Feuer ist am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr in einem der unteren Stockwerke des Posthotels Holiday Villa ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Am Freitagabend kurz vor 22 Uhr schildert eine FM1-Lesereporterin «Man sieht noch immer Flammen aus dem Dach kommen. Die Löscharbeiten sind noch immer im Gange.»

Beim Brand wurden zwei Personen schwer verletzt und eine mittelschwer. Sie wurden mit drei Rega-Helikoptern ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Weitere zehn leicht verletzte Personen wurden vor Ort behandelt.

Das Hotel wurde evakuiert. «Es sieht zurzeit so aus, als ob auch die benachbarten Häuser evakuiert wurden», sagt die Lesereporterin. Nebst der gesamten Feuerwehr Schanfigg stehen die Feuerwehr Chur im Einsatz Die Anzahl der eingesetzten Einsatzkräfte übersteigt eine Hundertschaft.

Die Kantonspolizei Graubünden hat die Umgebung des Hotels abgesperrt. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wird angewiesen, in den Liegenschaften zu bleiben und die Fenster zu schliessen. Die Bahnstrecke der Rhätischen Bahn (RhB) von und nach Arosa ist unterbrochen. Ein Bahnersatz mit Bussen ist eingerichtet. Reisende werden gebeten, mehr Reisezeit einzurechnen, teilt die Rhätische Bahn mit.

Ein Brandspezialist der Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen aufgenommen, wie die Kantonspolizei mitteilt.