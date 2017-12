Hradec Kralove im Halbfinal am Spengler Cup

Jubelt über das entscheidende Tor für Hradec Kralove: Radek Smolenak © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Hradec Kralove gewinnt am Spengler Cup in Davos den ersten Viertelfinal gegen Dinamo Riga, den Finalisten von 2011, mit 4:1. Die Tschechen treffen am Samstagnachmittag auf das Team Canada.