Mit dem Herren-Slalom am Sonntag geht auch die Kommentatoren-Ära von Bernhard Russi und Matthias Hüppi beim Schweizer Fernsehen zu Ende. Wie die beiden den letzten Tag erlebt haben, was für sie das Highlight der WM war und was sie über mögliche Nachfolger denken, im Interview.

Am 14. Dezember 1985 hatten SRF-Mann Matthias Hüppi und Ex-Skiprofi Bernhard Russi zum ersten Mal gemeinsam kommentiert. Heute war der letzte Einsatz der beiden Fernsehlegenden. Gegenüber SRF sagt Russi: «Es gibt keinen dankbareren Moment, als hier in St.Moritz aufzuhören.» Der St.Galler Matthias Hüppi fügt an: Das Ziel war immer aufzuhören, wenn das Feuer noch brennt.» (red)