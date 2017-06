Hürdensprinter McLeod knapp über dem Weltrekord

Der Olympiasieger aus Jamaika markierte über 110 m Hürden in 12,90 Sekunden eine Jahresweltbestleistung und verbesserte mit der fünftschnellsten je gelaufenen Zeit in dieser Disziplin auch den Landesrekord.

Der grosse WM-Favorit blieb nur um eine Zehntelsekunde über dem fünf Jahre alten Weltrekord des Amerikaners Aries Merritt. «Mein Trainer hat gesagt, wenn mich jemand fragt, ob ich den Weltrekord brechen werde, soll ich Ja sagen. Und ich werde es schaffen», erklärte McLeod.

Auch die US-Trials in Sacramento brachten weitere Jahres-Weltbestleistungen. So überquerte der Stabhochspringer Sam Kendricks als erster Athlet in diesem Jahr die 6-Meter-Marke. Auch Dreispringer Will Claye (17,91), Kugelstösserin Raven Saunders (19,76) und 400-m-Sprinterin Quanera Hayes (49,72) überzeugten mit neuen Jahres-Weltbestleistungen.

Besonders bitter verlief der Wettkampf für die Hürdensprinterin Jasmin Stowers, die in ihrem Halbfinallauf in 12,47 die schnellste Zeit des Jahres realisierte, ehe sie im Final als Achte das Ticket für die WM in London (4. bis 13. August) verpasste. Der Sieg über 100 m Hürden ging in 12,60 Sekunden an die Weltrekordhalterin Kendra Harrison.

