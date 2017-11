Gewann den New York Marathon der Rollstuhlfahrer zum dritten Mal: Marcel Hug © KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Die Rollstuhlfahrer Marcel Hug und Manuela Schär zeichnen am Marathon in New York für einen Schweizer Doppelerfolg verantwortlich.Noch nie zuvor kamen die Rollstuhl-Sieger an diesem Traditionsanlass aus dem gleichen Land. Für Hug war es bereits der dritte Sieg im «Big Apple» nach 2013 und 2016.