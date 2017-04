Mats Hummels steht Bayern München am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid nicht zur Verfügung © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Bayern München muss am Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Real Madrid auf Mats Hummels verzichten.Der 28-jährige Innenverteidiger zog sich am Sonntag im Training eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu.