Am Dienstagmorgen wurde ein junger Hund zwischen 8.30 und 9.00 Uhr in einer Unterführung in der Langgasse gefunden. Offensichtlich wurde der Schäferhund ausgesetzt.

Der Hund trug ein auffälliges Brustgeschirr mit Pfoten. Daran war eine Kettenleine mit Lederriemen befestigt. Der junge Schäferhund ist wohlauf in einem Tierheim.

Die Stadtpolizei St.Gallen konnte nicht abschliessend klären, wem der Hund gehört und sucht daher Zeugen.

(red)