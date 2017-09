Hund aus brennendem Auto gerettet

Am Montagvormittag um ca. 10:15 Uhr, geriet auf dem Parkplatz des Herblinger Markts aus bisher ungeklärten Gründen ein Personenwagen in Brand. Im Auto befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ein Hund. Passanten und ein Angestellter einer nahen Tankstelle versuchten sofort das Feuer mit Feuerlöscher zu bekämpfen. Die später eingetroffene Fahrzeughalterin konnte das Auto aufschliessen und der Hund konnte aus dem brennenden Auto befreit werden. Das Auto wurde schliesslich durch die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen gelöscht.

Der aus dem Auto gerettete Hund wurde in der Folge wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung durch den Tierrettungsdienst in eine Tierarztpraxis gebracht. Nach der Kontrolle konnte die Hundehalterin ihren Hund mit nach Hause nehmen. Am Auto entstand Totalschaden, es musste durch eine Abschleppfirma abtransportiert werden. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

(shpol/saz)