Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock des Chalets in Vollbrand. © Kantonspolizei Bern

Ein Chalet mit drei Wohnungen ist am Dienstagmorgen in Grindelwald BE bei einem Brand stark beschädigt worden. Personen wurden keine verletzt. Einen Hund konnten die Feuerwehrleute noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.