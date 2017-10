Hund beisst 10-Jähriger ins Gesicht

Das Mädchen war am Dienstagvormittag mit ihrer Schulklasse in einem Stall in Konstanz und streichelte gerade kniend ein Kalb, als hinter ihr unbemerkt ein Hofhund auftauchte. Als sich die 10-Jährige umdrehte, biss ihr der Hund ins Gesicht, so dass gemäss der Konstanzer Polizei deutliche Bissspuren um ein Auge herum sichtbar waren.

Das verletzte Kind konnte vom Hausarzt versorgt werden, weshalb ein Spitalbesuch nicht notwendig war. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundebesitzer.

(red.)