Hundemafia in Heiden unterwegs?

An Weihnachten ging der betroffene Hundehalter im Kursaalpark in Heiden mit seinem Welpen spazieren. Plötzlich stehen drei Männer vor ihm und bieten ihm 3000 Franken für seinen Welpen, der ein Kampfhund ist. Die Leine haben die drei Männer, die mit russischem Akzent sprechen, schon fast in der Hand, als der Hündeler das Angebot ablehnt. Er geht mit seinem Welpen zurück zu seiner Wohnung, die Männer folgen ihm bis vor die Haustür, wo sie in ein Auto steigen und davonfahren.

Hündeler in Aufregung

Den Vorfall posten Freunde des Hundehalters auf Facebook, der Beitrag wird mehrere hundert Male geteilt. Das schüchtert auch die Hundehalter in Heiden ein. «Ich glaube, ich würde ausrasten, Heiden ist eigentlich ein ruhigeres Pflaster», sagt Heidi Eugster aus Heiden. «Man kann es nicht verstehen, Wenn jemand einem 3000 Franken für einen Welpen anbietet, fragt man sich, warum derjenige nicht zu einem Züchter geht», sagt Heidnerin Andrea Strassmann.

Hundehalter äussert sich nicht

Am Telefon gab der betroffene Halter gegenüber TVO bereitwillig Auskunft, ein persönlich abgemachtes Interview sagt er aber ab. Das Ganze sei ihm zu heiss geworden. Trotzdem war der Halter bei der Polizei, wie diese bestätigt. «Kurz vor dem Mittag hat sich die Person gemeldet und die Sache geschildert. Es hat sich dabei Einiges relativiert und die Person wollte keine Anzeige erstatten», sagt Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kapo AR. Die Polizei bittet darum, dass man zuerst mit ihr in Kontakt tritt, bevor man solche Sachverhalte auf den sozialen Medien postet. «Ein solcher Post erschwert die polizeilichen Ermittlungen teilweise stark», sagt Wehrlin.

