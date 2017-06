Hundert falsche 20 Euro-Noten in Basel bei Zugpassagier entdeckt

Die in Basel sichergestellten "Blüten". © Grenzwachtkorps

Hundert falsche 20 Euro-Geldscheine haben Grenzwächter bei einem Zugpassagier in Basel entdeckt. Sie kontrollierten den 56-jährigen Bulgaren in einem Zug zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof in Basel.