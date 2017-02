Hunderte Chilenen liefern sich Tomatenschlacht

100 Tonnen Tomaten verschossen die Teilnehmer an der chilenischen Tomatenschlacht. © KEYSTONE/AP/MAURO MEDEL

Rund drei Stunden lang haben sich mehrere hundert Chilenen in der Stadt Quillón eine erbitterte Tomatenschlacht geliefert. Männer, Frauen und Kinder beteiligten sich am Samstag an dem Spektakel, das zum siebten Mal ausgetragen wurde.