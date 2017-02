Flüchtlinge stürmen spanische Exklave Ceuta

Am sechs Meter hohen Grenzzaun in Ceuta kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. (Archivbild) © Keystone/EPA EFE/REDUAN

Hunderte Flüchtlinge haben am Freitag die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Bis zu 500 Menschen sei es nach Einschätzung der Polizei gelungen, am Morgen den Grenzzaun zu überwinden, teilten die Rettungskräfte mit.