Hunderte Häuser bei Erdbeben in Westtürkei beschädigt

Dorfbewohner vor einem beschädigten Haus in der westtürkischen Provinz Canakkale. © KEYSTONE/AP DHA-Depo Photo/MUSTAFA SUICMEZ

Bei der Serie leichter Erdbeben in der Ägäis sind an der westtürkischen Küste Hunderte Häuser beschädigt worden. Mehr als 200 Gebäude in etlichen Dörfern der Küstenregion Canakkale wiesen sehr starke Schäden auf, wie der Sender CNN Türk am Dienstag berichtete.