Hunderte protestierten gegen Rassismus

Gegen Rassismus, Kapitalismus und Ausschaffungen: Teilnehmer der Berner Antirassismus-Demo beim Umzug durch die Altstadt. © Keystone/PETER KLAUNZER

Etwa 800 Menschen haben am Samstag in Bern gegen Rassismus demonstriert. Sie folgten einem Aufruf des Kollektivs Bleiberecht und zahlreicher weiterer Organisationen. «Die Schweiz hat ein Rassismus-Problem», schrieben die Organisatoren in einem gemeinsamen Communiqué.