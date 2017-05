Hunderte UBS-Angestellte ziehen nach Biel

Der UBS wird der zentrale Zürcher Paradeplatz zu teuer für Dienstleistungen ohne direkten Kundenkontakt. Deswegen müssen Mitarbeitende, die sich um Kontoeröffnungen oder Wertschriftenabwicklung kümmern, in die Peripherie umzuziehen, zum Beispiel nach Biel. (Archiv) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Grossbank UBS will Kosten sparen und setzt deshalb auf eine Standortpolitik der «massvollen Regionalisierung». Bankangestellte ohne Kundenkontakt werden künftig vermehrt in mittelgrossen Schweizer Städten arbeiten, etwa in Biel, Schaffhausen oder Renens.