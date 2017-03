Hunderttausende an schwul-lesbischer Mardi-Gras-Parade in Sydney

Körperbetonte Parade am Gay and Lesbian Mardi Gras in Sydney. © KEYSTONE/AP/RICK RYCROFT

Aufwendig geschminkt, in fantasievoll gestalteten Kostümen und mit Glitter bedeckt sind rund 12’000 Teilnehmer in der «Gay and Lesbian Mardi Gras Parade» am Samstag durch die Innenstadt von Sydney gezogen.