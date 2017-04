Hunderttausende besuchen Passionsspiele in Mexiko-Stadt

In der mexikanischen Hauptstadt verfolgten Hunderttausende die traditionelle Osteraufführung im Stadtteil Iztapalapa. © KEYSTONE/EPA EFE/SASHENKA GUTIÉRREZ

Hunderttausende Menschen haben am Kreuzweg in Mexiko-Stadt teilgenommen. Sie begleiteten am Freitag den Jesus-Darsteller auf seinem Weg durch den armen Stadtteil Iztapalapa hinauf zum Sternenhügel, wo die Kreuzigungsszene nachgespielt wurde.