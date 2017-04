Hunderttausende verfolgen Giraffengeburt live im Internet

Weltweit verfolgten zahlreiche Menschen die Geburt eines Giraffenbabys im Animal Adventure Park in Binghamton im Gliedstaat New York. © KEYSTONE/AP Animal Adventure Park

Hunderttausende Menschen haben im Internet die Geburt eines Giraffenbabys live mitverfolgt. “Schaut Ihr alle zu? Es geht los”, kündigte der Inhaber des Animal Adventure Parks im US-Gliedstaat New York, Jordan Patch, am Samstag auf Facebook das freudige Ereignis an.