Hunderttausende ziehen bei WorldPride-Parade durch Madrid

"Egal, wen du liebst, Madrid liebt dich!" So hiess das Motto des WorldPride-Umzugs in Madrid. © KEYSTONE/EPA EFE/J.P.GANDUL

Hunderttausende Menschen aus aller Welt haben am Samstag in Madrid an der WorldPride-Parade teilgenommen, dem weltweit bedeutendsten Event der Bewegung von Schwulen und Lesben.