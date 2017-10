Immer mehr Medizinstudenten unterstützen den Hungerstreik von Assistenzärzten in zahlreichen Städten Polens. (Archivbild von Katowice) © KEYSTONE/EPA PAP/ANDRZEJ GRYGIEL

Der seit mehr als drei Wochen dauernde Hungerstreik polnischer Assistenzärzte weitet sich aus.Gegen schlechte Arbeitsbedingungen in Polens Gesundheitssystem werde inzwischen unter anderem an Klinken in Warschau, Krakau, Lodz, Stettin, Breslau und Danzig protestiert.